Willian reclama de juiz após empate em Limeira: “Partida muito ruim”

O juiz Vinícius Furlan teve atuação polêmica na partida entre Palmeiras e Inter de Limeira, disputada na tarde de sábado, pelo Campeonato Paulista. O atacante Willian foi um dos atletas que manifestaram insatisfação com o trabalho do árbitro após o empate sem gols no Estádio Major Levy Sobrinho.

Vinícius Furlan distribuiu um total de nove cartões durante o confronto, entre eles vermelhos para Airton e Marcos Rocha. Palmeiras e Inter de Limeira reclamaram de pênaltis. Logo após a expulsão do lateral direito do time alviverde, realizada já nos acréscimos, a partida terminou em confusão.

“Foi uma tarde em que o árbitro fez uma partida muito ruim, embora eu não goste de falar muito sobre arbitragem. Ele aplicou algumas faltas em que estávamos chegando firme, mas sem querer machucar ninguém. Acabou amarelando quase o time todo”, reclamou Willian.

“Os jogadores do adversário ficaram parados, ganhando tempo. Ele não tomou providências e deu apenas cinco minutos de acréscimo. Infelizmente, não conseguimos vencer, mas agora é erguer a cabeça e ter uma semana de trabalho já pensando no clássico”, completou o atacante em alusão ao jogo contra o Corinthians.

No primeiro tempo, Luiz Adriano recebeu na cara de Rafael Pin e foi parado pelo goleiro. Ao tentar aproveitar um rebote do arqueiro adversário, Rony perdeu grande chance. Dudu, por sua vez, acertou a trave adversária. O Palmeiras jogou com um a mais durante a maior parte da etapa complementar, mas não conseguiu marcar.

“Viemos sabendo do calor que teríamos de superar. Enfrentamos um gramado bem ruim. Mas não faltou empenho nem dedicação. Tivemos, sim, as melhores oportunidades. No segundo tempo, com um jogador a mais, acredito que ficou até mais difícil, porque eles recuaram e não conseguimos penetrar”, comentou Willian.