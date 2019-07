Willian nega crise no Palmeiras, defende Felipão e promete “resposta”

Apesar da série de duas derrotas consecutivas, o Palmeiras não está em crise. A afirmação é do atacante Willian, que também saiu em defesa do técnico Luiz Felipe Scolari após a derrota por 2 a 0 para o Ceará, no último sábado, na Arena Castelão, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O jogador ainda citou o título brasileiro de 2018 para mostrar que o time pode dar a volta por cima na temporada. Na ocasião, o Verdão conquistou a competição nacional depois de eliminações nas semifinais da Copa do Brasil e da Taça Libertadores.

“Não [há crise no Palmeiras], temos um baita treinador, que tem experiência, temos um grupo maduro. No ano passado mostramos isso, quando fomos eliminados de duas competições. Se a gente tivesse se abatido, não teríamos conseguido avançar no Brasileiro e conquistado o título. Temos que lembrar disso”, ressaltou o camisa 29.

Mas Willian sabe que o Palmeiras tem pouco tempo para juntar os cacos. Nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), o time alviverde enfrenta o Godoy Cruz, na Argentina, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores, principal objetivo do clube no ano.

“Temos que dar uma resposta para o nosso torcedor, ele tem o direito de cobrar, a gente sabe que a crítica vai vir, temos que lidar com isso. Antes de voltar as competições, todos falavam do nosso time. Agora, o externo pode começar uma situação, mas a gente sabe da nossa qualidade e nesses momentos não podemos criar uma desconfiança”, declarou.

No Brasileirão, o Palmeiras viu o Santos vencer o Botafogo e empatar na liderança com 26 pontos. O revés para o Ceará pôs fim a uma invencibilidade de 33 jogos na competição, recorde do clube na história do campeonato.

“Ninguém quer perder, mas sabemos que isso iria acontecer em algum momento. Agora é momento de conversarmos, estarmos juntos. Um grupo campeão se fortalece nesses momentos. Acredito que todos tenham sua autocrítica, não tem nada para a gente se perder”, concluiu Willian.