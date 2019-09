Willian nega clima tenso com Felipão e comemora forma física

Um técnico sai e outro entra. Foi assim na última semana, quando Luiz Felipe Scolari deu lugar a Mano Menezes no comando do Palmeiras. Se o clima está mais descontraído agora, porém, nada tem a ver com essa mudança e, sim, com os resultados que vêm sendo conquistados nos últimos compromissos.

“Não (se o clima era tenso), a gente também tinha essa liberdade com o Felipão. Ele tinha suas regras, cada treinador e comissão lidam de uma forma, e a nossa alegria a gente sempre teve. Claro que duas semanas, pelas circunstâncias, não tem como a gente ser desclassificado e ter um treino descontraído”, iniciou Willian em coletiva de imprensa nesta quinta-feira.

Mano Menezes foi anunciado no dia 3 de setembro, dois dias após uma dura derrota da equipe então comandada por Felipão para o Flamengo. Antes, o Palmeiras havia sido eliminado da Libertadores para o Grêmio. “Mas a alegria sempre existiu. Agora os resultados começam a acontecer e deixam o clima mais leve. O Mano tem seu estilo, mas o grupo está bem. Estamos focados no nosso trabalho”, completou sobre o assunto.

Desde então, Mano comandou o time em duas oportunidades, contra o Goiás, fora de casa, e contra o Fluminense, no Allianz Parque. Nas duas ocasiões, o Palmeiras saiu vitorioso, sendo que Willian foi responsável por um dos gols contra o Esmeraldino.

Ele, que se lesionou no ano passado e ficou um tempo afastado, voltou a trabalhar recentemente, ainda com Felipão como técnico. Agora, ele se diz feliz com sua condição física e acredita que as coisas vão fluir naturalmente após o tento marcado.

“Eu me sinto bem de estar progredindo. Me sinto bem a cada jogo. Sabia que o gol ia ser natural, a gente sempre se cobra. É importante estar voltando, depois de sete meses, sem limitação. Agora tenho certeza que as coisas vão fluir mais naturalmente. Me sinto muito bem, mas tenho certeza que tem muita coisa para melhorar”, finalizou.

O Palmeiras é o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro com 36 pontos conquistados, três a menos que o líder Flamengo, que enfrenta o vice-colocado Santos no sábado. O alviverde enfrenta o Cruzeiro no mesmo dia, mas às 19h (de Brasília), no Allianz Parque.

