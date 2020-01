Willian exalta Luxemburgo e vê técnico “doce” fora dos gramados

No Palmeiras desde 2017, Willian já foi comandado por diversos treinadores na Academia de Futebol. Neste ano, o atacante reencontrou Vanderlei Luxemburgo, que foi eu técnico no Cruzeiro, em 2015, e já notou mudanças no comportamento do Professor.

Em entrevista coletiva concedida nesta terça-feira, Willian comentou sobre sua relação com Luxemburgo nesse início de ano. O atacante destacou o trabalho motivacional realizado pelo treinador.

“Já tive a oportunidade de trabalhar com ele em 2015. Já deu pra ver que ele deu uma acalmada. Ele tem uma coisa diferente, consegue resgatar algo bem profundo do atleta. Já transmiti isso para ele, pessoalmente falando. Ninguém trabalha acomodado pela estrutura ou pelo o que ganha, a gente trabalha fazendo o que ama. Mas, às vezes, são todos jogos e o time tem momentos que fica acomodado, então precisa de um chacoalhão e resgatar no profundo uma força muito grande interna”, afirmou o jogador.

Perguntado sobre a “acalmada” de Luxemburgo desde 2015, Willian optou por ressaltar a personalidade do treinador fora dos gramados.

“Ele sempre foi, todos conhecem a forma dele de cobrar, um cara mais intenso. O Melo já tinha dito que ele estava mais calmo. Quem vê ele com essa forma intensa de cobrar, é uma cobrança, uma crítica bem construtiva, nunca desrespeitando, colocando para baixo. Até porque ele precisa da gente bem. Fora de campo, é totalmente doce, um cara bem tranquilo, está sempre conversando com a gente, tem tratamento especial com o grupo. Pude perceber essa calma dele”, completou.

Willian briga por uma vaga na ponta-esquerda com Gabriel Verón. No clássico contra o São Paulo, Luxemburgo optou pelo garoto, que não teve bom desempenho contra o Tricolor. Dessa forma, é possível que Bigode ganha uma oportunidade na próxima partida.

“Temos que reforçar a qualidade do elenco. Acredito que o Luxemburgo está bem servido, com jogadores com características diferentes. Nesse início de ano vai acontecendo um rodízio, testes. O mais importante é cada um ter consciência da sua importância e da disputa sadia, com respeito às decisões do treinador”, finalizou Willian.

Depois de duas rodadas disputadas pelo Campeonato Paulista, o Palmeiras ocupa a terceira colocação do grupo B, com quatro pontos somados. Nesta quarta-feira, o Verdão terá pela frente o Oeste, às 19h15, no Pacaembu.