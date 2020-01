Willian comemora gols marcados e fala sobre disputa por vaga no Palmeiras

Autor de três dos quatro gols do Palmeiras na vitória diante do Oeste nesta quarta-feira, o atacante Willian comentou sobre seu desempenho e a disputa pela titularidade na equipe de Luxemburgo.

Em entrevista ao Premiere, o camisa 29 do Verdão destacou o trabalho coletivo da equipe, que teve nomes como Felipe Melo, Dudu e Luiz Adriano poupados: “É o desempenho de todos, comentamos isso no intervalo. Tudo o que o professor tem nos pedido não tem ficado só na conversa”.

“Essa atitude, entrega dentro de campo… quatro jogadores de super importância ficaram de fora para dar uma descansada. É assim que vamos tornar um grupo vencedor, sempre respeitando as decisões, mas com uma disputa sadia. Feliz por ter feitos os gols, mas mais feliz pelo desempenho do grupo”, completou Willian.

Com o show de Willian e a goleada, o Palmeiras chegou a sete pontos no Campeonato Paulista. De três partidas, o Verdão venceu duas e empatou uma.

O Alviverde volta a campo no próximo domingo, às 16h (de Brasília), diante do Red Bull Bragantino. Após dois jogos ao lado de sua torcida, a equipe de Vanderlei Luxemburgo volta a atuar fora de casa.