Willian aparece no gramado em penúltimo dia de preparação para partida contra o Grêmio

O Palmeiras deu continuidade à preparação para a partida contra o Grêmio, no sábado, às 21h, em Porto Alegre, pelo Campeonato Brasileiro. Nos 15 minutos abertos para a imprensa na Academia de Futebol, foi possível observar que Willian participou normalmente da atividade. Por outro lado, Vitor Hugo permaneceu na parte interna do centro de treinamento.

Willian não havia aparecido no gramado nos últimos dias, por conta de um desgaste físico. O atacante realizou uma série de trabalhos individualizados na academia. Já Vitor Hugo permanece com dores no abdômen, que incomodam desde a partida contra o Bahia e está praticamente descartado para o confronto o Grêmio.

A maior preocupação da comissão técnica é em relação ao prazo de inscrição para a Libertadores, que termina nesta sexta-feira. O Verdão tem direito a registrar dois atletas na competição continental, por conta das saídas de Felipe Pires e Moisés. Vitor Hugo e Luiz Adriano eram os favoritos para serem inscritos, porém a situação médica do defensor traz incerteza para o planejamento.

A tendência é que Felipão opte por uma equipe mista para enfrentar o Grêmio, preservando os principais jogadores, ou até mesmo por um time totalmente reserva. Os únicos desfalques confirmados são o lateral-esquerdo Diogo Barbosa, o volante Felipe Melo e o meia Zé Rafael, que estão suspensos.

O Verdão ainda não venceu no Campeonato Brasileiro desde a volta da pausa para a Copa América. Com 29 pontos, três a menos do que o Santos, o time ocupa a segunda posição da competição. Depois da partida deste sábado, o Palmeiras voltará a enfrentar o Grêmio pela Libertadores na terça-feira da semana que vem, em Porto Alegre, e no dia 27, no Allianz Parque.

