Willian 100%, garotos da base e nada de Angulo: o jogo-treino do Palmeiras

Na manhã deste sábado, na Academia de Futebol, o Palmeiras derrotou o Oeste em jogo-treino que teve o atacante Willian como a principal novidade. No duelo com três tempos de 40 minutos, Bigode disputou uma das etapas e não apresentou limitações físicas.

Willian está 100% recuperado de uma cirurgia no joelho direito para reparar o ligamento cruzado anterior. O atacante lesionou-se na partida que deu o decacampeonato brasileiro ao Palmeiras, contra o Vasco, em São Januário, em dezembro de 2018.

Além do camisa 29, dois garotos das categorias de base do clube foram novidades no amistoso desta manhã. O lateral esquerdo Esteves participou do terceiro tempo do duelo, assim como o zagueiro Vitão, que ganhou espaço pelo fato de Gustavo Gómez ainda não ter se reapresentado.

Em compensação, o colombiano Angulo, recentemente integrado ao elenco profissional, não teve oportunidades no jogo-treino. Ele foi adquirido por 3 milhões de dólares (quase R$ 12 milhões) junto ao Envigado, e acabou prmovido ao time de Luiz Felipe Scolari após sua participação com a Colômbia no Mundial sub-20.