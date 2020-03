William homenageia filho no Dia Internacional da Síndrome de Down

No último sábado, o atacante William, do Palmeiras, fez uma homenagem para seu filho Daniel no dia Internacional da Síndrome de Down. O atleta utilizou seu Instagram para enaltecer o menino de 10 anos.

“Dia Internacional da Síndrome de Down! Filho, que orgulho de você ser meu amigão. Nada vai te parar. Te amo, meu campeão!”, escreveu o jogador na publicação.

Antes da paralisação dos campeonatos por conta do coronavírus, William vinha fazendo uma boa temporada pelo clube alviverde. Titular da equipe, o atacante é o artilheiro do time no ano, com 7 gols em 12 partidas.