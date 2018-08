Weverton treina e deve seguir como titular; Willian e Marcos Rocha são liberados

O Palmeiras terá novidades contra o Bahia, nesta quinta-feira, às 19h15 (de Brasília), no Pacaembu. O atacante Willian e o lateral Marcos Rocha estão recuperados de lesão e devem relacionados. Além da dupla, o goleiro Weverton também trabalhou no gramado nesta quarta-feira e deve seguir como titular.

O lateral, com uma sobrecarga muscular, e o atacante, com uma lesão na coxa esquerda, não participaram dos confrontos com América-MG, Cerro Porteño e Vasco. Nesta quarta-feira, a imprensa pôde acompanhar apenas 10 minutos do aquecimento dos atletas, mas a dupla já havia se mostrado bem fisicamente na última segunda.

Weverton era dúvida por ter sido substituído por Jailson, após acusar dores na virilha, no intervalo da vitória de domingo sobre o Vasco, pelo Campeonato Brasileiro. O médico Gustavo Maglioca, porém, já havia adiantado que o problema do arqueiro não era preocupante.

Em compensação, o meia Gustavo Scarpa não apareceu no gramado nesta quarta-feira. O meia sofreu um trauma no calcanhar do pé direito que ocasionou uma inflamação no local. O problema não é grave nem ligamentar, mas irá tirá-lo desta decisão.

Como empatou o primeiro jogo por 0 a 0 na capital baiana, o Palmeiras depende de uma vitória qualquer em São Paulo para avançar à semifinal da Copa do Brasil.