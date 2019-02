Weverton sucede Marcos, celebra 500 jogos e Palmeiras volta a integrar Seleção

Weverton fez história nesta quinta-feira. Convocado pela Seleção Brasileira para os amistosos contra o Panamá e República Tcheca no mês de março, o goleiro se tornou o primeiro arqueiro alviverde chamado para vestir a amarelinha desde São Marcos em 2004.

“O Palmeiras era a equipe que me daria a visibilidade e estrutura suficientes para eu voltar à Seleção. O Tite tinha me convocado sete vezes antes da última Copa e sabia muito bem das minhas características e do quanto eu poderia ajudar. Mesmo não convocado, nunca deixei de trabalhar forte e tive paciência para esperar minha oportunidade até dentro do Palmeiras. O clube tem me proporcionado momentos maravilhosos na minha carreira e na minha vida e espero poder retribuir com grandes atuações e títulos”, afirmou o acreano de 31 anos.

A convocação foi ainda mais especial para o goleiro visto o momento em que ocorreu. Na última quarta-feira, contra o Ituano, o atleta completou 500 jogos como profissional. Ele também tem passagens por Athletico Paranaense, , Portuguesa, Botafogo-SP, América de Natal, Oeste, Remo e Corinthians.

“Completei 500 jogos como profissional e hoje tive a convocação, é um momento muito especial na minha vida. Quero poder continuar honrando a camisa do Palmeiras e dar alegrias para torcida, a seleção é consequência do nosso trabalho diário”, afirmou.

O último atleta alviverde convocado havia sido o atacante Dudu, em março de 2017. O último goleiro fora Marcos, em 2004 – sem contar Fernando Prass, chamado para os Jogos Olímpicos em 2016, mas que acabou cortado por contusão.

“Fico muito feliz por fazer parte da história do Palmeiras e agora poder representar o clube na Seleção Brasileira. O Palmeiras tem uma história tão bonita na questão dos goleiros e é uma responsabilidade grande para mim. Me sinto um privilegiado por vestir essa camisa. Todos nós temos boas recordações quando o assunto é goleiro palmeirense na Seleção. O Marcos foi o último convocado e foi campeão do mundo. Espero dar continuidade nesta história, assim como fiz nas Olimpíadas”, concluiu Weverton.

Caso o camisa 21 entre em campo pelo Brasil garantirá vaga no seleto grupo de goleiros que jogaram na Seleção Principal atuando pelo Verdão. Os outros nomes são Jurandyr, Oberdan Cattani, Valdir Joaquim de Moraes, Picasso, Emerson Leão, Velloso, Carlos e Marcos.