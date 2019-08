Weverton não teme decisão no Pacaembu e defende estilo Felipão

Na semana passada, o Palmeiras venceu o Grêmio por 1 a 0, fora de casa, pelo jogo da ida da Libertadores da América. Para confirmar a classificação para as semifinais da competição, o Alviverde volta a campo, nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio do Pacaembu. Em entrevista coletiva concedida na manhã desta segunda-feira, o goleiro Weverton falou sobre jogar fora do Alianz Parque.

“Palmeiras está acostumado a jogar no Pacaembu, é um campo muito bom. A torcida está acostumada a comemorar vitórias lá. Tem tudo para ser uma grande noite, que seja mais um dia feliz para o Palmeiras no Pacaembu.”, comentou.

O titular do Verdão fez questão de lembrar do resultado importante construído na Arena do Grêmio, mas sabe que tudo pode mudar em 90 minutos. “A gente só vai ver o tamanho dela realmente no final do jogo. A gente sabe o quanto é difícil enfrentar o Grêmio, principalmente dentro da sua casa. Fizemos um ótimo resultado, mas só vai adiantar se amanhã fizermos outro grande jogo”, destacou.

Por fim, o arqueiro se posicionou a respeito das críticas sobre o estilo de jogo de Luiz Felipe Scolari e projetou a postura do elenco para o embate da Liberta.

“Temos uma estratégia. Não é uma estratégia defensiva, como muitos acham. No último jogo, quem teve as melhores oportunidades foi o Palmeiras. Todo mundo julga como acha. Fomos campeões brasileiros jogando dessa forma, chegamos na semifinal da Libertadores. Não sei o que é jogar defensivo. É o trabalho que tem sido feito. Dentro de campo, vamos querer sempre a vitória. Se formos campeões, em dezembro nem vão lembrar como ganhamos. Querem que o time se entregue, ganhe, lute. Temos feito esse papel muito bem”, finalizou.

