Weverton é elogiado e agradece palavras do ídolo Marcos

O goleiro Weverton está, a cada dia, mais estável na posição de titular como goleiro do Palmeiras. Agora, ele recebeu o apoio daquele que é amado pelos palmeirenses: o ex-arqueiro Marcos.

Nas redes sociais, o eterno camisa 12 alviverde exaltou a qualidade do atual goleiro do Verdão. “Seguro, faz a defesa difícil parecer simples, rápido, constantemente convocado pra seleção, bom com os pés, sai bem do gol, campeão olímpico e brasileiro, não é de se valorizar nas entrevistas, temos um grande goleiro, tem idade e categoria pra ser um dos maiores de nossa história!”, escreveu Marcos.

Weverton ficou lisonjeado com as palavras do ídolo alviverde. “Que honra receber uma mensagem dessas do ídolo Marcos. Obrigado!”, respondeu, também em suas redes sociais.