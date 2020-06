Você sabia? Vinícius foi o jogador mais jovem a atuar pelo Palmeiras

Por mais que não tenha conseguido corresponder à expectativa criada posteriormente, Vinícius é o jogador mais jovem a ter entrado em campo com a camisa do Palmeiras. O atacante disputou uma partida oficial pelo Verdão com apenas 16 anos, sete meses e 21 dias.

A estreia de Vinícius pela equipe principal do Palmeiras aconteceu no dia 24 de março de 2010, contra o Rio Branco, pelo Campeonato Paulista. Na ocasião, a revelação do Alviverde entrou em campo aos 31 minutos do segundo tempo. A partida, realizada em Araraquara, terminou empatada em 2 a 2.

Vinícius chegou ao Palmeiras quando tinha 15 anos, passando por quase todas as categorias da base do Verdão. Quando subiu para os profissionais, o atacante não demonstrou a qualidade que se esperava. Ao todo, disputou 100 partidas pelo clube, tendo marcado oito gols.

Enquanto teve vínculo junto ao Palmeiras, Vinícius foi emprestado para quatro clubes. Mesmo em suas passagens por Vitória, Capivariano, Ceará e Coritiba, não conseguiu convencer dentro de campo. Atualmente, o atacante defende o Larissa, da Grécia.