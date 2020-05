Você sabia? Em plena fila, Palmeiras tentou contratar Maradona

Com o título do Campeonato Paulista 1993, conquistado sobre o arquirrival Corinthians, o Palmeiras findou uma longa e dolorosa fila. Na temporada anterior, já patrocinado pela Parmalat, o clube alviverde tentou a contratação do astro argentino Diego Armando Maradona.

Maradona, então jogador do Napoli, havia sido suspenso por uso de substâncias proibidas e estava em Buenos Aires tentando se recuperar do vício em cocaína. Após a punição, o Palmeiras resolveu entrar na concorrência pelo genial jogador argentino.

O Sevilla, treinado por Carlos Bilardo, amigo de Maradona e seu técnico na Copa de 1986, ofereceu US$ 8 milhões ao Napoli. A proposta do Palmeiras era de US$ 5,5 milhões – diferentemente do clube espanhol, porém, a equipe brasileira prometia fazer o pagamento à vista.

O argentino ficaria no Palmeiras durante um ano e, em seguida, defenderia seu time de coração, o Boca Juniors, também patrocinado pela Parmalat. A equipe brasileira acreditava que a proximidade entre Brasil e Argentina e a amizade dos presidentes do Napoli e da multinacional italiana poderiam facilitar o negócio.

O clube brasileiro esperava pelo aval do Napoli para tratar com o meia e seus representantes. Na edição de 8 de setembro, com o título “Maradona, quase certo”, o jornal A Gazeta Esportiva informou que José Carlos Brunoro, então dirigente do Palmeiras, já estava em Buenos Aires para negociar diretamente com o atleta.

O executivo, no entanto, não foi nem sequer recebido por Maradona ou seu estafe na Argentina. Por meio da assessoria de imprensa, a Parmalat informou que esperaria o fim das negociações do atleta com o Sevilla para retomar o projeto e garantiu que Brunoro havia viajado para tratar de outros temas, como os patrocínios ao Boca Juniors e ao Peñarol.

Livre da suspensão, Maradona retornou ao futebol pelo Sevilla, mas teve uma passagem discreta pelo clube espanhol. Enquanto tentava contratar o argentino, o Palmeiras reintegrou ao elenco e renovou o contrato de Evair, centroavante que brilharia na conquista do histórico Campeonato Paulista 1993.