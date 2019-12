Vitor Hugo tranquiliza torcedores após procedimento cirúrgico

Nesta terça-feira, o zagueiro Vitor Hugo, do Palmeiras, passou por um procedimento cirúrgico para tratar uma lesão na região inguinal (da virilha). Após a operação, que foi bem sucedida, o jogador de 28 anos publicou uma foto no Instagram tranquilizando os torcedores e lamentando a contusão.

“Ontem fiz um procedimento cirúrgico e Graças a Deus e aos médicos correu tudo bem! Infelizmente lesão é sempre imprevisível e lamento que tenha acontecido logo no começo da minha volta e atrapalhado meus planos de chegar e mostrar toda minha evolução e me limitado demais nesses últimos jogos. Agora é focar na recuperação para começar 2020 mais que 100%! A minha vontade de ajudar ao Palmeiras sempre foi e sempre será uma força inexplicável! Muito obrigado pelas mensagens de força e energia positiva que me mandaram”, escreveu o defensor.

Além de Vitor Hugo, o meia Gustavo Scarpa e o atacante Hyoran também foram submetidos a procedimentos cirúrgicos. Ambos passaram por intervenções nas vias respiratórias e também tiveram as cirurgias bem sucedidas.