Vitor Hugo realiza exames médicos e fica perto de anúncio pelo Palmeiras

O zagueiro Vitor Hugo está a algumas horas de ser anunciado como reforço do Palmeiras. Nesta quarta-feira, o defensor realizou exames médicos no clube e agora aguarda apenas a assinatura de contrato, que ocorrerá com a confirmação da transferência por parte da Fiorentina.

A Gazeta Esportiva noticiou o anúncio próximo de Vitor Hugo como reforço na última quinta-feira. O defensor, de saída da equipe viola, tinha oferta do Besiktas, da Turquia, mas optou pelo retorno ao Brasil.

O Alviverde deve desembolsar cerca de 5,5 milhões de euros (cerca de R$ 23 milhões) por 100% do atleta. Até o momento, o clube não se manifestou oficialmente sobre a negociação.

Em sua primeira passagem, Vitor Hugo chegou ao Palmeiras em 2015, vindo do América-MG e sendo uma das primeiras contratações de Alexandre Mattos no clube. Após um período de empréstimo, ele teve 50% dos direitos econômicos adquiridos pelo Alviverde por 1,5 milhão de euros.

Campeão da Copa do Brasil em sua primeira temporada, e do Campeonato Brasileiro na segunda, ele acabou negociado com a equipe italiana 8 milhões de euros (na ocasião, R$ 27,5 milhões).

