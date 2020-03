Vitor Hugo lamenta placar, mas festeja 1º jogo como titular no ano

O empate contra a Inter de Limeira, registrado na tarde de sábado, foi especial para Vitor Hugo. Escalado como titular do Palmeiras pela primeira vez na temporada, o zagueiro lamentou o empate pelo Campeonato Paulista, mas celebrou o próprio feito no Estádio Major Levy Sobrinho.

Vitor Hugo não jogava como titular desde a derrota contra o Flamengo, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro 2019. O zagueiro passou por cirurgia na região da virilha no começo do último mês de dezembro e, após quase três meses, entrou no segundo tempo do recente triunfo sobre o Guaraní, pela Copa Libertadores.

“Feliz por ter voltado, não pelo resultado. Mas a alegria é muita de voltar a defender as cores do Verdão. A gente batalhou, batalhou, tentou, tentou, martelou, martelou, mas a bola não entrou”, declarou Vitor Hugo, que levou perigo em cabeçada no segundo tempo.

“Quase fiz o gol. Consegui ganhar por cima, mas devia só ter deixado raspar. Poderíamos ter saído com a vitória, mas, mesmo assim, vamos continuar trabalhando, porque nosso grupo já provou várias vezes que tem condição de brigar por coisas grandes”, analisou.

Por fim, Vitor Hugo valorizou o fato de ter saído com a defesa intacta após a parceria com Felipe Melo contra a Inter de Limeira. “A gente não tomou o gol, o que é um ponto muito positivo para mim, que sou zagueiro”, declarou o palmeirense.

Pela 11ª rodada do Campeonato Paulista, às 16 horas (de Brasília) do próximo domingo, o Palmeiras encara o arquirrival Corinthians, em Itaquera. O lateral direito Marcos Rocha, que recebeu o cartão vermelho em Limeira, é desfalque certo para o maior clássico do estado.