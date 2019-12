Vitor Hugo fala sobre volta ao Brasil e projeta títulos com o Palmeiras em 2020

Repatriado pelo Palmeiras em julho de 2019, o zagueiro Vitor Hugo comentou sobre sua readaptação ao futebol Brasileiro. Após uma passagem pela Itália, na Fiorentina, o atleta de 28 anos chegou ao Verdão em um momento de instabilidade, mas projeta uma temporada mais vitoriosa no próximo ano.

“2019 foi um ano de altos e baixos para mim, mudança de país, de modo de jogar e tal mas fiquei muito feliz de ter voltado ao Palmeiras, clube que tenho um carinho enorme. Infelizmente a lesão que tive me atrapalhou, mas tive, e estou tendo, todo apoio para me recuperar da melhor maneira possível”, afirmou Vitor Hugo.

Com foco em reencontrar o passado vitorioso que teve no clube, Vitor Hugo comenta sobre a próxima temporada: “Em 2020 vamos trabalhar para que os erros que aconteceram esse ano não se repitam. Analisar e fazer uma autocrítica, buscar isso no dia a dia, e com isso tenho certeza que podemos evoluir bastante”.

Em 2019, o Verdão tinha grandes ambições, mas acabou o ano sem nenhuma conquista. A frustração acabou resultando em protestos da torcida, trocas no comando técnico e na demissão do diretor de futebol Alexandre Mattos.

Para Vitor Hugo, a expectativa é que o cenário seja diferente em 2020: “O objetivo vai ser sempre conquistar título, independentemente da competição. Vamos trabalhar para que isso aconteça. O pensamento tem de ser esse, entrar para ganhar e só conseguiremos isso com muito trabalho, união, força e acima de tudo fé”.

