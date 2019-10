Vitor Hugo: entre os recordistas da arena e no top 5 dos zagueiros

O Allianz Parque será o palco do confronto entre Palmeiras e Atlético-MG. Dono de uma posição na equipe titular de Mano Menezes, Vitor Hugo deve superar o ex-lateral Zé Roberto na lista dos jogadores que mais atuaram na arena e se isolar no top 5 de zagueiros com maior número de jogos pelo clube no século XXI.

Ex-companheiros, Vitor Hugo e Zé Roberto contabilizam os mesmos 66 jogos disputados no Allianz Parque. Na lista dos recordistas, a dupla é superada apenas pelo atacante Dudu (118), pelo goleiro Fernando Prass (86) e pelo volante Thiago Santos (69), que fatalmente será ultrapassado pelo zagueiro em breve.

Com um total de 139 partidas pelo Palmeiras, empatado com Nen, Vitor Hugo atualmente fica atrás apenas de Maurício Ramos (191), Henrique (161), Danilo (154) e Leonardo (147) entre os zagueiros que mais vestiram a camisa do clube alviverde no século XXI.

Com 13 gols, Vitor Hugo também está a apenas um de entrar no top 10 de zagueiros-artilheiros de todos os tempos do Palmeiras. A lista é formada por Luis Pereira (35), Loschiavo (31), Vágner Bacharel (22), Cleber (21), Daniel (18), Roque Júnior e Júnior Baiano (16), Bianco Gambini (15) e Nen e Henrique (14).

Ganhador da Copa do Brasil 2015 e do Campeonato Brasileiro 2016, Vitor Hugo acabou negociado com a Fiorentina em 2017 e repatriado pelo Palmeiras nesta temporada. Uma das principais peças da gestão de Mano Menezes, ele foi titular nas seis partidas com o novo treinador.

O confronto entre Palmeiras e Atlético-MG, válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, está marcado para as 16 horas (de Brasília) deste domingo. Vindo de cinco vitórias e um empate, o time alviverde busca o sétimo jogo seguido sem derrota.