Vitor Hugo e Mayke treinam no gramado da Academia de Futebol

Em preparação para enfrentar o Athletico-PR, o técnico Mano Menezes decidiu promover um treinamento integralmente fechado à imprensa nesta sexta-feira. Nas fotos divulgadas pelo Palmeiras, é possível observar que o lateral direito Mayke e o zagueiro Vitor Hugo estiveram no gramado da Academia de Futebol e trabalharam com bola.

Dono de uma posição entre os titulares, Vitor Hugo ficou fora da lista de relacionados na vitória sobre a Chapecoense por conta de dores abdominais. O zagueiro, retratado em uma dividida com Henrique Dourado durante o treino, reassume a vaga ocupada por Luan, caso tenha condições físicas.

Mayke, por sua vez, não joga desde o empate contra o Grêmio, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, já que sofreu lesão no tendão do músculo adutor da coxa direita e precisou passar por cirurgia. Em fase final de transição física, o lateral tem chances de ser relacionado para o jogo contra o Athetico-PR.

No comando de ataque, Deyverson corre risco de perder a vaga entre os titulares após atuação ruim contra a Chapecoense. Henrique Dourado e Miguel Borja são as alternativas de Mano Menezes para a posição, uma vez que Luiz Adriano está suspenso.

O técnico não deu pistas sobre a escalação, mas a tendência é que o Palmeiras entre em campo com Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gomez, Vitor Hugo (Luan) e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Gustavo Scarpa; Dudu, Willian e Deyverson (Henrique Dourado).

O confronto entre Palmeiras e Athletico-PR está marcado para as 19 horas (de Brasília) deste domingo, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena da Baixada. No primeiro turno, com gol de Raphael Veiga, o time alviverde ganhou por 1 a 0, no Allianz Parque.