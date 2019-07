Vitor Hugo comemora acerto com o Palmeiras

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

O zagueiro Vitor Hugo está oficialmente de volta ao elenco do Palmeiras. Nesta segunda-feira, o jogador assinou contrato com o clube paulista e vibrou com a possibilidade de retornar ao time em que ganhou projeção nacional.

“Depois de dois anos no futebol italiano onde aprendi muito, em todos os sentidos, chegou a hora de voltar! E é com muita honra que eu digo a vocês que eu voltei para o Palmeiras! Rezo para que Deus me abençoe pra poder ajudar nosso Verdão a alcançar seus objetivos e espero dar sempre o máximo dentro de campo! Muito obrigado a todos os envolvidos e vamos que vamos, gente, como diz meu parceiro Zé Roberto, o Palmeiras é gigante”, afirmou.

Vitor Hugo estava na Fiorentina, da Itália, desde 2017 e volta à equipe alviverde com um vínculo de cinco temporadas. O time de Luiz Felipe Scolari desembolsou cerca de 5,5 milhões de euros (em torno de R$ 23 milhões) por 100% do atleta.