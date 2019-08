Visando duelo contra o Bahia, Palmeiras realiza treino fechado

O elenco do Palmeiras treinou na manhã desta quinta-feira, na Academia de Futebol, tendo em vista o duelo diante do Bahia, no próximo domingo, às 16h (de Brasília), no Allianz Parque, pela 15° rodada do Campeonato Brasileiro.

A atividade foi completamente fechada para a imprensa, que só foi autorizada a entrar no Centro de Treinamento ao final do trabalho, para a entrevista coletiva de apresentação de Luiz Adriano. Nesta sexta-feira, o time treina no período da tarde, e os jornalistas só terão acesso aos aquecimento.

Dessa forma, o que se sabe em relação ao time que entra em campo neste domingo é que Gustavo Gómez, suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos, não atua, e Victor Hugo pode ter a oportunidade de jogar. Luiz Adriano, por sua vez, já está regularizado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF, e vive a expectativa de estrear com a camisa alviverde.

Assim, uma provável escalação do Palmeiras para o jogo contra o Bahia tem Weverton; Marcos Rocha, Luan, Edu Dracena (Vitor Hugo) e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Gustavo Scarpa; Dudu, Willian e Borja.

O Palmeiras ocupa atualmente a segunda colocação do Campeonato Brasileiro com 28 pontos, quatro a menos que o líder Santos.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

*Especial para a Gazeta Esportiva