Viña revela inexperiência no campo sintético e mira Libertadores

Com apenas 22 anos, o lateral esquerdo Matias Viña, apresentado nesta terça-feira, jamais disputou uma partida em campo sintético. O jovem uruguaio, formado no tradicional Nacional de Montevidéu, vê a chance de estrear no novo gramado de maneira positiva e mira o título da Copa Libertadores.

O Allianz Parque vive a reta final do processo de implantação do gramado sintético. Às 16 horas (de Brasília) deste domingo, provavelmente ainda sem o recém-chegado Viña, o Palmeiras estreia o novo campo contra o Mirassol, pela sexta rodada do Campeonato Paulista.

“Profissionalmente, ainda não joguei (no gramado sintético), mas já treinei e, basicamente, podemos desenvolver o mesmo futebol do que no campo normal. Não tem problema e fico contente por estar aqui. O campo sintético vai ser um algo a mais para o clube”, declarou Viña.

O lateral esquerdo iniciou sua promissora carreira no Nacional, tricampeão da Copa Libertadores e intercontinental. Com a camisa 17 do Palmeiras, Matias Viña terá a oportunidade de brigar pelo título que seu novo clube não ganha desde a temporada de 1999.

“O título da Copa Libertadores é o sonho de todo jogador. Aqui na América, é o maior. Vamos disputar da melhor forma e defender a camisa do Palmeiras. Obviamente, é um dos objetivos do clube. Podemos brigar contra qualquer adversário e vamos dar o melhor de cada um para alcançar os objetivos”, declarou Viña.

De olho no título continental, o lateral esquerdo assinou contrato com o Palmeiras até o final de 2024. Novo dono da camisa 17, ele concorrerá com Victor Luis e Diogo Barbosa pela posição na equipe titular, além de Lucas Esteves, recentemente promovido ao time principal.