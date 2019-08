Versátil, Luiz Adriano não descarta estreia contra o Bahia

Novo reforço para o ataque do Palmeiras, Luiz Adriano foi apresentado na manhã desta quinta-feira na Academia de Futebol e já falou em estrear neste domingo, diante do Bahia, no Allianz Parque.

O atacante de 32 anos, que já está regularizado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF, deixou a decisão nas mãos de Felipão, mas garantiu que já está em condições de entrar em campo.

“Eu estou treinando, vamos ver o que o professor vai decidir. O grupo está treinando bem. Vamos preparar e ver o que ele vai decidir para domingo”, disse.

Considerado um jogador versátil, Luiz Adriano não escolheu uma posição preferida, e se colocou à disposição para atuar tanto como centroavante, como pelos lados do campo.

“Eu joguei muito tempo como centroavante. Agora, nos últimos tempos de Spartak, também joguei pelo lado para ajudar o time. Não tem problema para mim jogar pelas pontas. Trabalhando durante a semana, se adaptando, posso jogar sem problema nenhum”, afirmou.

O jogador citou ainda a concorrência no sistema ofensivo alviverde, que conta com nada menos que cinco opções, e garantiu que chega para somar.

“Eu acho que o grupo do ataque tem jogadores de grandes qualidades. O Palmeiras não tem essa falta de atacante ali, temos cinco de grande qualidade. Estou vindo para ajudar. Não sei como o professor vai usar ainda, mas vim para somar junto com os atacantes”, completou.

*Especial para a Gazeta Esportiva