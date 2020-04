Versátil, Gabriel Menino se destaca entre os promovidos do Palmeiras

Em 2020, a ordem no Palmeiras é contratar menos para dar mais espaço aos atletas formados nas categorias de base. Prova disso foi o retorno de três crias da Academia que estavam emprestados, além da promoção de cinco outros cinco garotos para integrar o elenco de Vanderlei Luxemburgo. Entre todos eles, Gabriel Menino foi o que mais se destacou neste início, tanto pelo seu talento como pela sua versatilidade.

O jovem de 19 anos foi o que teve mais minutos em campo. Até a paralisação das atividades, Gabriel participou de sete dos 12 jogos do Verdão na temporada, sendo seis deles como titular. O xará Verón, que chegou a atuar pelo time principal em 2019, disputou o mesmo número de partidas, mas foram apenas três como titular.

Meio-campista de origem, Gabriel Menino tem como principal característica a precisão nos passes e a qualidade para chegar com perigo no campo ofensivo. Com esse estilo de jogo, ajudou a dar a dinâmica que Luxemburgo busca para seu time.

Outro ponto que chama atenção é a sua versatilidade. O jovem se aproveitou disso para ocupar a vaga na lateral-direita, enquanto Marcos Rocha e Mayke estiveram fora por lesão. Menino atuou na ala em quatro ocasiões: como titular contra Guarani, Santos e Tigre, e entrando na segunda etapa, contra o Mirassol. Curiosamente, foi vindo do banco e nesta posição que o garoto deu a sua única assistência até aqui.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Apesar de ainda não ter balançado as redes com pelo time principal do Verdão, Gabriel Menino já conquistou a comissão técnica. As boas atuações renderam uma renovação de contrato. Durante a paralisação por conta da pandemia, o jogador prorrogou o seu vínculo com o clube até o fim de 2024.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com