Verdão mostra superioridade e carrega favoritismo para vaga em SP

O Palmeiras levou um susto no confronto contra o Godoy Cruz pela Libertadores. Na Argentina, o time brasileiro chegou a estar perdendo por 2 a 0, escapou de sofrer o terceiro gol em um pênalti e ainda conseguiu arrancar um empate fora de casa. Mas os números mostram que o Verdão tem mais time em relação ao rival e é favorito para alcançar as quartas de final da competição.

No jogo desta terça-feira, o Palmeiras teve inicialmente o domínio territorial. O Verdão ficou com 67% da posse de bola. Nas finalizações, outra vez houve superioridade alviverde: 10 a 7 – o time brasileiro acertou metade na direção do gol contra quatro dos argentinos.

Ainda assim, o Palmeiras precisa resgatar sua confiança do período anterior à Copa América. Desde o retorno às atividades, o time do técnico Luiz Felipe Scolari disputou quatro partidas oficiais e ainda não venceu – foram dois empates e duas derrotas.