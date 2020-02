Vendido pelo Palmeiras ao Barcelona, Matheus Fernandes jogará pelo Valladolid

Matheus Fernandes foi anunciado como reforço do Barcelona nesta sexta-feira, porém não será utilizado pela equipe catalã nesta temporada. O volante ex-Palmeiras foi emprestado por um ano ao Real Valladolid, time administrado por Ronaldo.

O clube já confirmou a chegada de Matheus Fernandes em seu site oficial. No anúncio, o jogador aparece em uma foto ao lado de Fenômeno, que é dono majoritário do Valladolid. A ideia do Barcelona é trazer rodagem ao volante, que não teria espaço neste momento no elenco dos catalães.

Em nota oficial, o Barça confirmou que pagará sete milhões de euros, cerca de R$ 33,2 milhões, de forma imediata ao Verdão; que ainda pode levar mais três milhões de euros, cerca de R$ 14,2 milhões, caso o jogador cumpra metas estipuladas no contrato.

O time da Catalunha também informou que a multa rescisória do jogador será de 300 milhões de euros, cerca de 1,42 bilhões de reais.

Após subir ao elenco principal do Botafogo em 2016, Matheus Fernandes chegou ao Palmeiras para a temporada 2019. No Verdão, o volante não conseguiu se firma como titular, jogando apenas 12 partidas, com um gol marcado.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com