Veja seis jogadores do Goiás que decepcionaram no Palmeiras

5 /7 /7

O atacante Erik custou R$ 13 milhões aos cofres do Palmeiras em 2015, mas não repetiu as bons atuações do Esmeraldino e foi cedido para Atlético-MG e Botafogo. Atualmente, ele está emprestado ao Yokohama Marinos, do Japão, e ainda tem vínculo com o Verdão. (Foto: Divulgação/SEP)