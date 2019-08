Veja quem foi bem e quem decepcionou pelo Palmeiras contra o Bahia

3 /5 /5

Luiz Adriano: estreando com a camisa do Palmeiras, Luiz Adriano eixou o campo na metade do segundo tempo. Antes disso, o atacante protagonizou lances de perigo e incomodou a zaga do Bahia. Falta entrosamento com o restante do elenco, mas o novo camisa 10 do Verdão mostrou boa técnica e pode se converter em uma peça-chave para o técnico Felipão. (Foto: Cesar Greco/Ag Palmeiras/Divulgação)