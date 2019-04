Veja porquê Felipão é o melhor treinador defensivo do Palmeiras dos últimos 47 anos

O Palmeiras convive com críticas desde a eliminação no Campeonato Paulista, e o descontentamento resultou até mesmo em apedrejamento do ônibus da equipe. Mas os números da equipe de Luiz Felipe Scolari, atual campeão brasileiro, mostram um panorama muito mais positivo do que o que é enxergado por parte da torcida.

Diante do Junior Barranquilla, na última quarta-feira, Felipão completou 50 jogos em sua terceira passagem pelo clube. Levando em conta este período, o comandante tem o menor índice de derrotas dos últimos 47 anos no Verdão.

O início de trabalho é o melhor desde Oswaldo Brandão, que curiosamente, também estava em sua terceira passagem pelo clube quando sofreu apenas dois revezes em suas 50 primeiras partidas. Percentualmente, o atual desempenho de Scolari já lhe garante o quarto posto de menos derrotas na história do clube.

Desde que voltou ao Palmeiras, em julho de 2018, Felipão venceu 31 jogos, teve 14 empates e, como dito, perdeu apenas cinco vezes. No total, em 458 jogos, o pentacampeão mundial soma 223 vitórias, 125 igualdades e 110 derrotas no Maior Campeão do Brasil.