Veja os números da carreira de Mano Menezes, o novo treinador do Palmeiras

Apontado como um dos principais nomes para assumir o Palmeiras após a saída de Felipão, Mano Menezes está sem clube desde o dia 8 de agosto, quando se despediu do Cruzeiro. Pela Raposa, o treinador teve uma segunda passagem longínqua, que teve início em 2017.

O primeiro grande desafio de Mano na carreira foi no Grêmio, onde conquistou dois títulos gaúchos e a Série B de 2005. No Tricolor, o técnico completou um total de 169 jogos, com 89 vitórias, 35 empates e 45 derrotas, totalizando 59,5% de aproveitamento.

Mano também levantou a taça da Série B no Corinthians, em 2008. No ano de 2009, o treinador conquistou o Paulista e a Copa do Brasil pelo clube. Em duas passagens no Alvinegro, entre 2008 e 2010 e depois em 2014, ele disputou 248 partidas, das quais venceu 136, empatou 64 e perdeu 48.

Mano Menezes acerta e é o novo técnico do Verdão ➤ https://t.co/rKs5nJwBL1#AvantiPalestra pic.twitter.com/tAHTQT49cs — SE Palmeiras (@Palmeiras) September 3, 2019



O novo treinador do Palmeiras também trabalhou na Seleção Brasileira, entre 2010 e 2012. A passagem terminou sem títulos oficiais, mas com um aproveitamento de 72%.

A última passagem de Mano pelo Cruzeiro também teve um saldo positivo, com dois títulos consecutivos de Copa do Brasil. Entre 2017 e 2019, o técnico comandou a equipe em 235 jogos, com 112 vitórias, 69 empates e 54 derrotas, chegando a um aproveitamento de 56,7%.

