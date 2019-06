Veja as estatísticas do confronto entre Chapecoense e Palmeiras

Às 19 horas (de Brasília) deste domingo, na Arena Condá, o Palmeiras entra em campo para enfrentar a Chapecoense, adversário que costuma oferecer dificuldades ao time paulista na condição de mandante.

Pelo Campeonato Brasileiro 2018, após uma série de quatro derrotas e dois empates, o Palmeiras enfim ganhou na Arena Condá. Com gols de Hyoran e Borja, a equipe visitante bateu a Chapecoense por 2 a 1.

Com 13 pontos ganhos em cinco partidas, já que o triunfo sobre o Botafogo ainda não foi homologado pela CBF, o Palmeiras lidera o Campeonato Brasileiro. A Chapecoense, com sete pontos, figura no 13º posto.