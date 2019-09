Valdívia faz tweet em português e palmeirenses veem crítica a Mattos

Na manhã desta quarta-feira, o chileno Jorge Valdívia, considerado por muitos um dos ídolos da história recente do Palmeiras, agitou a torcida alviverde com um post polêmico em sua conta oficial no Twitter.

Sem citar o nome do Palmeiras nem de nenhuma pessoa ligada ao clube, o Mago disparou algumas críticas, e a torcida viu uma possível indireta para Alexandre Mattos, diretor de futebol alviverde.

Ganhar dinheiro na venda ou compra dos jogadores e muito fácil , quer saber como ?

Pergunta pro gordo safado . Tá aí mamando na teta d quem sabe q tem q mamar

Aparecer so pa levantar a taça é muito fácil . Mentiroso gordo safado — Jorge Valdivia (@el_mago_oficial) September 4, 2019

“Ganhar dinheiro na venda ou compra de jogadores é muito fácil, quer saber como? Pergunta pro gordo safado. Tá aí mamando na teta de quem sabe que tem que mamar. Aparecer só para levantar taça é muito fácil. Mentiroso gordo safado”, escreveu.

O que chama a atenção é que Valdívia geralmente faz seus posts em espanhol, mas quando se refere ao Palmeiras, utiliza a língua portuguesa, a exemplo do que ocorreu no aniversário do clube, quando o chileno postou uma mensagem de parabéns. Nos comentários do post, alguns torcedores alviverdes pedem a saída de Mattos, enquanto outros contestam a crítica feita pelo ex-jogador palmeirense.

Oxi Mago … Não se esqueça que você mamou muito tempo também, viu?! As “lesões” e custaram caro para o Palmeiras!!! — MANO DO CÉU 🤦‍♂️ (@LuannSep) September 4, 2019

Valdivia sempre honrou o manto sagrado do Palmeiras se ele está dizendo algo é mais um alerta que estamos no caminho certo em pedir #ForaMattos #GordoSafado — Bruno Borges (@Spectator_20) September 4, 2019

Alexandre Mattos assumiu o cargo de diretor de futebol do Verdão em janeiro de 2015, ao passo que Valdívia encerrou sua segunda passagem pelo clube em agosto do mesmo ano. A saída do Mago, inclusive, se deu, dentre outros fatores, por divergências com a diretoria quanto a renovação de seu contrato.