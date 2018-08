Turra sobre vinda de Felipão: “Fazia tempo que não o via tão empolgado”

O primeiro teste da nova comissão técnica de Luiz Felipe Scolari não foi como a torcida do Palmeiras esperava. Diante do Bahia, o Verdão não teve uma boa atuação e ficou no empate sem gols, mas muita coisa deve mudar no clube a partir desta sexta-feira, com a apresentação de Felipão. Seu auxiliar, Paulo Turra, vê o pentacampeão muito entusiasmando com a oportunidade.

“Desse tempo que a gente parou, depois que voltamos da China, a gente sempre manteve contato, mas fazia tempo que eu não o via com tanta empolgação, com tanta vontade de trabalhar. Ele ligou todos os dias para nós antes, pós o treino, à noite, sempre falando. Às vezes até a chamada de vídeo falava com nós “quero ver vocês”. A gente comentava muito sobre os trabalhos, o que a gente fazia, a análise…”, comentou Turra.

“Como ele é perfeccionista queria saber todos os detalhes. Então ele está muito motivado, por toda história que ele tem no futebol, por toda história que tem dentro do Palmeiras, uma história vencedora e saber que ele vai pegar um Palmeiras com uma estrutura fantástica com um grupo de jogadores muito bom”.

Luiz Felipe Scolari chegará a São Paulo nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira. Às 15h (de Brasília), o treinador será apresentado para a torcida na Academia de Futebol, e no domingo, ele fará sua estreia no banco de reservas da equipe, diante do América-MG, às 16h, no estádio Independência.

“O que a gente pensa a respeito do próximo jogo vamos conversar com ele hoje à noite, mais um pouquinho, porque já conversamos depois do jogo, durante o jogo, antes do jogo. Vamos conversar com ele e a partir de amanhã já começamos a pensar no América. O que posso falar é que temos todo o material do América disponível”, finalizou Turra.