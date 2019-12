Trio palmeirense passa por cirurgias de maneira bem-sucedida

Na reta final do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras já trabalha pensando também na próxima temporada. Nesta terça-feira, o zagueiro Vitor Hugo, o meia Gustavo Scarpa e o atacante Hyoran foram submetidos a procedimentos cirúrgicos de maneira bem-sucedida.

Scarpa e Hyoran passaram por intervenções nas vias respiratórias, enquanto Vitor Hugo operou a região inguinal (da virilha). Os três procedimentos já estavam planejados previamente e foram antecipados em consenso entre os atletas e o departamento médico.

O clube decidiu realizar as cirurgias ainda com dois jogos por disputar no Campeonato Brasileiro para que os atletas estejam aptos a retomar as atividades normalmente o quanto antes. O prazo de recuperação dos três é semelhante e o Palmeiras pensa em tê-los nas melhores condições para a edição de 2020 do Paulista.

Com 13 gols em 47 partidas, Gustavo Scarpa é o artilheiro do Palmeiras em 2019, mas não conseguiu se firmar como titular na gestão de Mano Menezes. Vitor Hugo, por sua vez, disputou 20 jogos no ano e era dono de uma posição no miolo da defesa. Já o reserva Hyoran também participou de 20 duelos e anotou dois gols.

Às 19h15 (de Brasília) desta quinta-feira, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras entra em campo para enfrentar o Goiás no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, já que o Allianz Parque estará indisponível. O auxiliar Andrey Lopes, membro da comissão técnica permanente, será o responsável por dirigir o time interinamente.