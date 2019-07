Torcida do Palmeiras protesta e xinga Dudu, Felipão, Mattos, Deyverson e Galiotte

A torcida do Palmeiras protestou na noite deste sábado, após o empate contra o Vasco, no Allianz Parque. Diversos alviverdes foram a um dos portões de acesso da Arena e entoaram cantos contra a equipe.

Em meio aos gritos, a torcida xingou Alexandre Mattos, exigiu a saída de Deyverson, chamou Dudu de “pipoca” e o presidente Mauricio Galiotte de “omisso”. O técnico Luiz Felipe Scolari também recebeu ofensas dos torcedores.

Protesto da torcida do Palmeiras na frente do Allianz Parque #GazetaVerdao pic.twitter.com/xBu4q4UvR9 — Bruno Calió (@b_calio) July 27, 2019

Um dos palmeirenses protestando lançou uma garrafa de vidro em direção à imprensa. Caiu ao meu lado e o indivíduo, foi repreendido pelos demais #GazetaVerdao pic.twitter.com/mcYPzl9ypq — Bruno Calió (@b_calio) July 27, 2019

Dudu foi chamado de pipoca e o presidente Maurício Galiotte de omisso #GazetaVerdao pic.twitter.com/eQbm0ECPc6 — Bruno Calió (@b_calio) July 27, 2019

Em meio aos protestos, palmeirenses cantaram o hino #GazetaVerdao pic.twitter.com/qSo9JTbaPV — Bruno Calió (@b_calio) July 27, 2019

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Durante a manifestação, um dos presentes arremessou uma garrafa de vidro na direção da imprensa. O objeto estourou ao bater no chão ao lado da equipe da Gazeta Esportiva, mas não feriu ninguém. Imediatamente, outros torcedores pediram desculpas pelo ato e repreenderam o responsável pela tentativa de agressão.

Os gritos generalizados foram muitos. “Time de pipoqueiro”, “Muito dinheiro para pouca obrigação”, “terça-feira” e “contra os gambás virou obrigação” foram alguns destes.

O Palmeiras completou cinco jogos seguidos sem vitória neste sábado. A série, de três empates e duas derrotas, culminou na eliminação na Copa do Brasil e possível perda da liderança do Campeonato Brasileiro – o que ocorrerá em caso de vitória do Santos contra o Avaí.