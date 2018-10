Torcida do Palmeiras lota “Aeroporco” para embarque do Verdão a Buenos Aires

Chegada do ônibus prevista para acontecer entre 19h e 19h30. Siga aqui para acompanhar tudo #GazetaVerdao pic.twitter.com/cvTQlgZAJi — Bruno Calió (@b_calio) 22 de outubro de 2018

A torcida do Palmeiras lotou o aeroporto de Guarulhos nesta segunda-feira para o embarque do Verdão rumo a Buenos Aires, onde a equipe de Luiz Felipe Scolari encara o Boca Juniors, nesta quarta-feira, pela semifinal da Copa Libertadores da América. Segundo a Polícia Militar, não houve nenhum incidente envolvendo os torcedores presentes no local.

Os primeiros palmeirenses chegaram antes das 17h no local. A festa, porém, começou por volta das 18h30 e se estendeu até depois das 21h, quando o ônibus com a delegação alviverde já havia passado.

Os torcedores levaram sinalizadores, bandeiras e fumaça, tudo nas cores verde, branca e vermelho. Separados por uma barreira de policiais, os atletas desceram do ônibus e saudaram os torcedores, sendo puxados pelo técnico Felipão.

A intenção inicial dos alviverdes era lotar o saguão de embarque no aeroporto de Guarulhos, como ocorreu na campanha do título brasileiro de 2016, antes de partida contra o Atlético-MG, em Belo Horizonte, mas por questões de segurança, o ônibus do elenco chegou ao local por uma entrada lateral.