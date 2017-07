Tobio volta após empréstimo ao Boca Juniors e espera novo destino

Após o final de seu empréstimo ao Boca Juniors, o zagueiro Fernando Tobio voltou a treinar na Academia de Futebol nesta semana. O argentino tem contrato com o Palmeiras até a metade de 2019, mas não deve permanecer no elenco dirigido pelo técnico Cuca.

Indicado pelo compatriota Ricardo Gareca em junho de 2014, Tobio acabou emprestado duas vezes ao Boca Juniors, a última com o aval de Cuca. Pelo clube de Buenos Aires, o zagueiro de 27 anos de idade foi bicampeão nacional e ainda conquistou a Copa Argentina.

Para a defesa, o técnico Cuca conta atualmente com Antônio Carlos, Edu Dracena, Juninho, Luan e Yerry Mina, além de Thiago Martins, que se recupera de grave lesão no joelho. O vasto leque de opções no elenco torna improvável e permanência de Tobio, que deve ser emprestado novamente.

O meia Agustin Allione e o atacante Pablo Mouche, mais dois argentinos indicados por Ricardo Gareca com contrato até a metade de 2019, estão emprestados pelo Palmeiras. O primeiro tem vínculo com o Bahia e o segundo, com o Olímpia, ambos até o final da temporada.

Às 21h45 (de Brasília) desta quarta-feira, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras enfrenta o Flamengo, na Ilha do Urubu. Com 22 pontos ganhos, dois a menos que o adversário rubro-negro, o time alviverde ocupa o quinto posto da tabela de classificação.