TJD aumenta pena e tira Moisés do Paulistão; Palmeiras pode recorrer no STJD

O meia Moisés, neste momento, está fora do Campeonato Paulista. Nesta terça-feira, o TJD (Tribunal de Justiça Desportiva) de São Paulo puniu o meio-campista do Palmeiras com quatro jogos de suspensão.

O julgamento foi motivado pela confusão em campo envolvendo o camisa 10 do Verdão e o zagueiro Gustavo Henrique, do Santos, em clássico disputado no Allianz Parque pela fase de grupos do Campeonato Paulista, no dia 23 de fevereiro.

O Alviverde ainda pode recorrer da decisão no STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva), no Rio de Janeiro. No TJD, a decisão ocorreu no Pleno, e, portanto, não cabe recurso ao clube.

Em primeira instância, o órgão havia determinado punição de apenas uma partida aos atletas. Ambos foram enquadrados no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que fala em “conduta contrária à disciplina ou à ética” e prevê penas de suspensão de um a seis jogos.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com