Titular de Mano, Willian ganha ritmo de jogo e volta a ser decisivo

O atacante Willian iniciou a gestão do técnico Mano Menezes entre os reservas, mas rapidamente conquistou a posição de titular. Aos 32 anos, o atleta vem ganhando cada vez mais ritmo de jogo e voltou a ser decisivo para o Palmeiras no Campeonato Brasileiro.

Após substituir Zé Rafael contra o Goiás, jogo que marcou a estreia de Mano Menezes, Willian anotou seu primeiro gol na temporada. Em seguida, o atacante foi titular contra Fluminense, Cruzeiro e Fortaleza – na última partida, voltou a balançar as redes e garantiu o triunfo pelo placar mínimo.

Contratado em 2017, Willian era um dos principais jogadores do elenco até sofrer grave lesão no joelho ao dar o passe para Deyverson marcar o gol do título do Campeonato Brasileiro 2018. Após passar por cirurgia, ele ficou quase sete meses inativo e voltou a jogar em julho, mas sofreu com a falta de ritmo.

Em 2019, Willian acumula um total de dois gols em 14 partidas disputadas. No total, o atacante contribuiu com 36 bolas na rede em 135 jogos. O jogador pode incrementar seus números na próxima temporada, já que tem contrato com o Palmeiras até dezembro de 2021.

Em trajetória ascendente, Willian deve ser titular no confronto com o CSA. Assim como Dudu, liberado após cumprir suspensa automática diante do Fortaleza. Por outro lado, o lateral direito Marcos Rocha, punido com o terceiro cartão amarelo, é desfalque certo.

O duelo, válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, está marcado para as 19h15 (de Brasília) de quinta-feira, no Estádio do Pacaembu. O Palmeiras deve entrar com Weverton; Jean, Gomez, Vitor Hugo e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Gustavo Scarpa; Dudu, Willian e Luiz Adriano.