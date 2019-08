Time sub-15 do Palmeiras viaja para disputar torneio na Coreia do Sul

O time sub-15 do Palmeiras terá mais um compromisso no exterior. Desta vez, a equipe de base do Verdão viaja até a Coreia do Sul para disputar a Jeju International Youth Football Tournament 2019. As partidas acontecerão entre os dias 11 e 19 deste mês, na província de Jeju.

Além do Palmeiras, outras 19 equipes participam da competição. Dentre elas, nove são oriundas do país sede, quatro representam o Japão. Há ainda representantes da Europa e das Américas. Confira os participantes: PSV Eindhoven, Newcastle, Cardiff, LA Galaxy, Borussia Dortmund, FC Augsburg, Kashima Antlers, Gamba Osaka, Tokyo Verdy, Yokohama FC, Suwon FC, Jeonbuk Hyundai, Jeonju Citizen FC, Jeju United, Seongnam FC, Pohang Steelers, Ulsan Hyundai, Busan IPark e DaeByung MS.

As 20 equipes serão divididas em cinco grupos com quatro integrantes. Os cinco líderes e os três melhores segundos colocados no geral avançam para as quartas de final. A partir daí, a competição segue em formato mata-mata.

No torneio na Coreia do Sul, a categoria sub-15 do Palmeiras busca o seu terceiro título no exterior. O time de base do Verdão já conquistou a We Love Football, na Itália, e a Evergrande Cup, na China.