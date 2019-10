Thiago Santos comemora liberdade para marcar gol da vitória palmeirense

O volante Thiago Santos teve a responsabilidade de substituir Felipe Melo no Palmeiras neste sábado com a missão principal de manter a estabilidade no setor defensivo. Mas na vitória contra o Botafogo, no Pacaembu, o atleta brilhou no ataque. De forma surpreendente, entrou tabelando na área adversária e finalizou com grande categoria para assegurar o triunfo de seu time por 1 a 0 pelo Campeonato Brasileiro.

“Fico feliz pelo gol, pois fazia tempo que eu não jogava e a gente sente um pouco do ritmo”, declarou o jogador, em entrevista ao site oficial do clube alviverde.

Foi o sexto gol de Thiago Santos em 174 gols com a camisa do Palmeiras. O jogador costuma aparecer no ataque em momentos importantes – já marcou até gols decisivos, como contra o Grêmio, no Brasileirão de 2016, e diante do Internacional, na Copa do Brasil.

No esquema do técnico Mano Menezes, Thiago Santos assegura que tinha o aval para surgir como uma peça surpresa no ataque. “O Mano (Menezes) falou que eu tinha liberdade de sair, para o Bruno (Henrique) ficar, e eu fui feliz”, comentou.