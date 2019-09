Técnico do Palmeiras confirma sua estreia no jogo contra o Goiás

Em sua primeira coletiva como técnico do Palmeiras, Mano Menezes afirmou que já comanda a equipe no próximo sábado, contra o Goiás no Serra Dourada.

O treinador acredita que será importante estar à beira do gramado: “Vou dirigir a equipe, vou estar no banco, acompanhado dos profissionais que conduziram a semana até aqui, por questões de coerência, eles têm a semana de treinamento. Mas a partir de hoje a gente começa a direcionar a formação da equipe. Acho importante a presença do técnico no banco.”

O jogo entre Goiás e Palmeiras é válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Atualmente, o Verdão ocupa o quinto lugar, e está há sete jogos sem vencer na competição.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com