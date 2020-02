Talisca desmente possível negociação com o Palmeiras

O meia-atacante Anderson Talisca desmentiu estar negociando sua volta ao futebol brasileiro. O atleta vinha recebendo perguntas de torcedores acerca de uma possível negociação com o Palmeiras, e usou suas redes sociais para negar a existência das conversas.

O brasileiro de 26 anos está desde 2018 no Guangzhou Evergrande da China e recebeu férias por conta da epidemia do coronavírus no país. De volta ao Brasil, Talisca afirmou que veio para encontrar familiares, e não para negociar com outro clube.

“Fala gente, estou recebendo várias mensagens aqui, as pessoas me perguntando se estou negociando com algum time brasileiro. Eu não estou negociando com nenhum time brasileiro, respeito a instituição Palmeiras, é um grande clube, mas estou indo ao Brasil de férias. Por causa da situação da China aqui, o clube deu férias por um período; familiares também estavam preocupados”, disse o jogador em seu Instagram.

“Então não tem nada a ver com situação de Corinthians, Flamengo, Palmeiras, só para deixar bem claro para vocês aqui, mas de antemão agradeço o carinho de todos os torcedores do Palmeiras, que é o clube que está sendo falado mais falado nesse momento. Tamo junto e bom Carnaval a todos”, completou.

Revelado no Bahia, Talisca passou por Benfica e Besiktas até chegar ao futebol chinês. O meia-atacante já foi convocado por Tite, para amistosos da Seleção Brasileira antes da Copa do Mundo de 2018.