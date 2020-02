Substituto de Dudu, Gabriel Verón fará sua estreia no Allianz Parque

O Palmeiras finalmente voltará ao Allianz Parque neste sábado, contra o Mirassol, às 16h, em partida válida pela sexta rodada do Campeonato Paulista. O jogo terá um significado especial para Gabriel Verón, que fará sua estreia na casa do Verdão. O jogador terá a missão de substituir Dudu, expulso no final do da vitória sobre a Ponte Preta.

O meia-atacante revelado pelas categorias de base do Palmeiras fez sua estreia na equipe profissional em 2019. No entanto, a única partida na qual atuou pelo Alviverde como mandante na temporada passada foi contra o Guarani disputada no Brinco de Ouro, em Campinas. O Verdão não pôde mandar seu jogo no Allianz Parque por conta de um show da dupla sertaneja Zezé de Camargo e Luciano, realizado no estádio.

Já em 2020, Verón foi titular nas partidas contra o São Paulo e Oeste, ambas válidas pelo Campeonato Paulista. Enquanto a primeira aconteceu na Fonte Luminosa, em Araraquara, a segunda foi realizada no Pacaembu. O Palmeiras não pôde utilizar o Allianz Parque no início desta temporada, já que houve uma grande reforma para implementar o gramado sintético.

Além de Gabriel Verón, outra novidade na escalação do Palmeiras para a partida deste sábado será a estreia do lateral-esquerdo de Matías Viña. Vanderlei Luxemburgo confirmou que o uruguaio iniciará jogando, enquanto Victor Luis inicia no banco.

Dessa forma, a provável escalação do Palmeiras para enfrentar o Mirassol é: Weverton; Mayke, Felipe Melo, Gustavo Gómez, Viña; Patrick de Paula, Zé Rafael, Lucas Lima; Gustavo Scarpa, Gabriel Veron e Willian.

Depois de cinco rodadas disputadas pelo Campeonato Paulista, o Palmeiras ocupa a segunda colocação do grupo B, com dez pontos somados. Depois da partida contra o Mirassol, o Verdão terá pela frente o Guarani, em casa, na próxima quinta-feira.