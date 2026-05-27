STJD marca data para julgar Paulinho, Carrascal, Palmeiras e Flamengo

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) julgará a partir das 10 horas (de Brasília) desta quinta-feira os fatos ocorridos durante o jogo entre Flamengo e Palmeiras, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã. Além dos dois clubes, os jogadores Paulinho e Carrascal também estarão na pauta da Quarta Comissão Disciplinar.

Carrascal e Paulinho em risco

Carrascal recebeu cartão vermelho após acertar o rosto de Murilo com a sola da chuteira durante disputa de bola, ainda no primeiro tempo. Para a Procuradoria, o jogador do Flamengo praticou jogada violenta, conduta enquadrada no artigo 254 do CBJD, cuja pena varia de uma a seis partidas de suspensão.

Já Paulinho, segundo a súmula, “dirigiu-se à torcida mandante de forma ostensiva e provocativa” ao comemorar seu gol. Ele foi denunciado no artigo 258-A, com possível suspensão de dois a seis jogos. Alternativamente, a Procuradoria pede enquadramento no artigo 258 (conduta contrária à ética ou à disciplina desportiva), com pena de um a seis jogos.

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Palmeiras e Flamengo em pauta

O técnico Leonardo Jardim, por sua vez, responderá por reclamação desrespeitosa após criticar a arbitragem na entrevista coletiva, com pena de suspensão de uma a seis partidas. O massagista Fernando Munhoz, do Flamengo, será julgado por ameaçar a equipe de arbitragem, infração que prevê multa de até R$ 100 mil e suspensão de 30 a 120 dias.

O relatório do delegado da partida ainda registrou o arremesso de objetos em direção aos jogadores após o primeiro e o terceiro gols do Palmeiras. Já o árbitro informou que houve invasão de campo por seguranças contratados pelo Flamengo e integrantes do estafe durante a confusão que marcou o fim do jogo.

O Flamengo foi denunciado por lançamento de objetos e invasão de campo, com multa de até R$ 100 mil para cada infração. Os dois clubes também serão julgados pela confusão no fim do jogo, com possível pena de multa de até R$ 20 mil, aplicada quando não é possível identificar todos os envolvidos em rixa, conflito ou tumulto.