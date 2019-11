STJD dá efeito suspensivo parcial, e Felipe Melo deve perder Derby

Após ver Felipe Melo punido por cinco jogos pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), o Palmeiras recorreu e solicitou efeito suspensivo. Como a entidade deferiu o pedido apenas parcialmente, o volante deve perder, além do jogo contra o Vasco, o clássico diante do Corinthians, caso o clube não consiga reverter a situação.

Na saída para o intervalo do jogo contra o Santos, Felipe Melo reagiu a ofensas de torcedores na Vila Belmiro com gestos obscenos, cena documentada e publicada em redes sociais. Assim, acabou enquadrado por “provocar o público durante partida” no artigo 258-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD).

O responsável por analisar e deferir parcialmente o pedido de efeito suspensivo do Palmeiras foi o auditor Antônio Vanderler de Lima, relator do processo no Pleno do STJD. Em seu despacho, ele determinou que Felipe Melo cumpra duas partidas de suspensão e, depois, atue normalmente até o julgamento do recurso.

Às 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras enfrenta o Vasco, em São Januário. Em seguida, às 19 horas de sábado, encara o arquirrival Corinthians, no Pacaembu. Felipe Melo, portanto, perderia os dois compromissos.

O técnico Mano Menezes não deu pistas sobre a formação titular, mas o Palmeiras deve entrar em campo com Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gomez, Vitor Hugo e Diogo Barbosa; Thiago Santos, Bruno Henrique e Gustavo Scarpa; Dudu, Zé Rafael e Deyverson.