Somente vitória do Palmeiras evitaria sequência negativa que não acontece desde 2015

O Palmeiras enfrenta o Grêmio neste sábado, às 21h, em Porto Alegre, em partida válida pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Verdão busca de se recuperar de uma fase negativa, já que não vence há cinco jogos na competição. A última vez que o clube ficou seis partidas consecutivas sem vitórias no Brasileirão foi em 2015.

Na ocasião, a sequência sem triunfos foi na reta final do campeonato daquele ano. O Palmeiras não venceu entre a 32ª e a 37ª rodadas, tendo perdido quatro partidas e empatado outras duas. O momento negativo coincidiu com a disputa paralela da Copa do Brasil, que foi conquistada pelo Alviverde em 2015. Poupando jogadores, o Verdão teve uma queda de rendimento no Brasileirão e terminou a competição na nona colocação.

Depois da parada para a Copa América, o Palmeiras ainda não venceu pelo Campeonato Brasileiro. Os comandados de Felipão empataram com São Paulo, Vasco, Corinthians e Bahia, além de serem derrotados pelo Ceará. Por conta do mau desempenho e dos resultados negativos, o Verdão perdeu a liderança para o Santos, que no momento tem três pontos de vantagem.

As únicas vitórias do Palmeiras após o término na competição continental de seleções foram na Libertadores e na Copa do Brasil. O Alviverde venceu o Godoy Cruz-ARG na partida de volta e avançou às quartas de final do torneio sul-americano. No entanto, o time foi derrotado pelo Internacional depois de um triunfo no Allianz Parque e foi eliminado da Copa do Brasil nas penalidades.

No momento, o Palmeiras ocupa a segunda colocação do Campeonato Brasileiro, com 29 pontos somados. Além disso, o Verdão está nas quartas de final da Libertadores e enfrentará o Grêmio.