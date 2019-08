Sem Vitor Hugo, Palmeiras treina visando o Grêmio pelo Brasileirão

O Palmeiras realizou mais um treino preparatório para enfrentar o Grêmio na manhã desta sexta-feira, na Academia de Futebol, em São Paulo. Com a presença ilustre de uma comissão do Manchester City, da Inglaterra, o alviverde não contou novamente com o zagueiro Vitor Hugo, em recuperação por lesão no abdômen.

O time viaja para Porto Alegre para uma série de dois confrontos, o primeiro neste sábado, às 21h (de Brasília), pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, e o segundo na terça-feira, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores, às 21h30.

Para o sábado, Felipão não poderá contar com quatro jogadores: Vitor Hugo, por lesão, e Diogo Barbosa, Felipe Melo e Zé Rafael por suspensão. Dessa forma, a provável escalação do Verdão, se forem mantidos os titulares, é: Weverton; Marcos Rocha (Mayke), Luan, Gustavo Gómez e Victor Luis; Thiago Santos, Bruno Henrique e Raphael Veiga; Gustavo Scarpa, Dudu e Luiz Adriano.

Apenas dez minutos foram liberados para a imprensa. Antes da atividade, uma comitiva do Manchester City, da Inglaterra, esteve presente. Os Citizens são o atual clube de Gabriel Jesus – nas redes sociais, a equipe publicou, em sua página em português, fotos da visita. O ex-jogador inglês Shaun Wright-Phillips também esteve presente e foi recebido por Felipão.

O Palmeiras é o vice-líder do Campeonato brasileiro, com 29 pontos somados. À frente, o líder Santos, com 32 pontos, que enfrentará o Cruzeiro, no domingo, às 16h (de Brasília), no Mineirão. Ainda que vença e o Peixe perca, o Verdão permanece em segundo pelo número de vitórias.