Sem quarteto, Palmeiras treina visando confronto contra o Atlético-MG

O Palmeiras voltou aos treinamentos na manhã desta quarta-feira visando o confronto contra o Atlético-MG, no próximo domingo, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além do lateral Mayke, Luiz Adriano, Marcos Rocha e Willian ficaram na academia fazendo um trabalho especial de condicionamento físico, mas não preocupam.

Mayke, que foi novidade nas atividades da última terça-feira, está na fase de transição e deve, em breve, voltar a estar à disposição de Mano Menezes. Ele se recupera de um uma lesão no tendão do músculo adutor da coxa direita e está fora dos gramados desde o dia 17 de agosto, quando saiu no segundo tempo da partida diante do Grêmio, pela 15° rodada do Brasileirão.

No gramado, os atletas foram divididos em três grupos com o objetivo de melhorar a troca de passes e finalizações de primeira. Miguel Borja sentiu em uma dividida no final do treino e precisou ser atendido, porém logo em seguida andou normalmente. Essas atividades aconteceram sob supervisão do auxiliar Sidnei Lobo, já que é ele quem comandará o alviverde no duelo contra o Galo, visto que Mano Menezes levou o terceiro cartão amarelo e está suspenso.

Com todos os titulares à disposição, a escalação contra o Atlético Mineiro deve ser: Weverton; Marcos Rocha, Vítor Hugo, Gustavo Gómez e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Gustavo Scarpa; Willian, Luiz Adriano e Dudu.

O Verdão volta a treinar nesta quinta-feira, pela manhã. O jogo contra o Atlético-MG acontece no próximo domingo, às 16h (horário de Brasília), no Allianz Parque. Com 46 pontos, três a menos que o Flamengo, a equipe comandada por Mano Menezes ocupa a vice-liderança do Campeonato Brasileiro.

